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16.02.2020

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı derbi yorumu! ''Fenerbahçe, Galatasaray maçına...''

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-1 biten Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında derbiyle ilgili bomba bir değerlendirmede bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray maçına teknik direktörsüz de çıksa o havayı yakalıyor." ifadelerini kullandı.

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