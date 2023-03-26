26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "A Milli Takım'ın oturmuş sistemi yok"

Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "A Milli Takım'ın oturmuş sistemi yok"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2023 12:29
Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Spor yazarları kritik bir öneme sahip bu maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellik A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun sözleri güne damgasını vurdu.
Erman Toroğlu’dan çarpıcı sözler!
Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler!
Trabzonspor olağanüstü genel kurulu
Trabzonspor olağanüstü genel kurulu
Galatasaray Bakü’de coşkuyla karşılandı
Galatasaray Bakü'de coşkuyla karşılandı
İlk galibiyet
İlk galibiyet
Ermenilerden Türkiye’ye karşı çirkin hareket
Ermenilerden Türkiye'ye karşı çirkin hareket
Jorge Jesus’a büyük şok! Yine rakibi oldu
Jorge Jesus'a büyük şok! Yine rakibi oldu
Şenol Güneş’ten Dele Alli açıklaması
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çalım
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım
TFF’den flaş küme düşme açıklaması!
TFF'den flaş küme düşme açıklaması!
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı!
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı!
G.Saray’dan TFF ve MHK hakkında olay sözler
G.Saray'dan TFF ve MHK hakkında olay sözler
Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi!
Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi!
Daha Fazla Video Göster