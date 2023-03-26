Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "A Milli Takım'ın oturmuş sistemi yok"

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Spor yazarları kritik bir öneme sahip bu maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellik A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun sözleri güne damgasını vurdu.