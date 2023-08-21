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Beşiktaş'tan iptal edilen gole tepki: Emek hırsızları hesabını vereceksiniz

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Giriş: 21.08.2023 01:41
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Omar Colley, Beşiktaş'taki ilk golünü Pendikspor karşısında sakatlık dönüşü kaydetti. Bu sezon oynanan 5 resmi maçın 4'ünde görev yapan ve omzundaki sorun gerekçesiyle Neftçi ile İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında forma giyemeyen Colley, sakatlık sonrası Pendikspor maçının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Siyah-beyazlı oyuncunun 76. dakikada bir korner sonrasın arka direkte kafa vuruşuyla attığı gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ: EMEK HIRSIZLARI

Maç sonrası Beşiktaş'tan iptal edilen gole sert tepki geldi.

Hakemleri suçlayan Kara Kartal'ın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" denildi.

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