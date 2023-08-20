Kartal son dakikalarda yıkıldı! Beşiktaş 1-1 Pendikspor (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig’in 2. hafta müsabakasında Beşiktaş evinde Pendikspor’u konuk etti. Beşiktaş’ın sürpriz bir 11’e sahaya çıktığı maçta ilk yarı Kartal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda son dakikalarda penaltı kazanan Pendikspor, maçtan beraberlikle ayrılarak Kartal'a yara verdi.
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta müsabakasında Beşiktaş evinde Pendikspor'u konuk etti. Beşiktaş'ın sürpriz bir 11'e sahaya çıktığı maçta ilk yarı Kartal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda son dakikalarda penaltı kazanan Pendikspor, maçtan beraberlikle ayrılarak Kartal'a yara verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada sol kanattan Masuaku'nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Amir'in kale önüne doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Colley kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
22. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Gedson, ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pendikspor savunmasına çarparak kornere gitti.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rosier'in içeri çevirdiği topa Muleka kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.
GHEZZAL OYNAYAMAYACAK
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.
Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.
20 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.
Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
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