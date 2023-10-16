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Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

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Giriş: 16.10.2023 12:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla tebrik etti..
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