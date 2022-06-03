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Bakan Kasapoğlu'ndan veledrom müjdesi

İHA
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Giriş: 03.06.2022 22:42
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu veledrom müjdesini “Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yer alacak.” sözleriyle verdi.
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Bakan Kasapoğlu’ndan veledrom müjdesi
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