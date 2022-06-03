04 Haziran 2022, Cumartesi
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Bakan Kasapoğlu'ndan veledrom müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu veledrom müjdesini “Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yer alacak.” sözleriyle verdi.