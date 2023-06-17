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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a kongre çağrısı: Başarısızlığı sahiplen

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Giriş: 17.06.2023 08:51
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı basın açıklamasında Başkan Ali Koç'a seslendi ve şu ifadeleri kullandı: Üstten bakan, kendinde hiç hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen, hayali düşmanlar arayan bir bakış…
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