Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a kongre çağrısı: Başarısızlığı sahiplen

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı basın açıklamasında Başkan Ali Koç'a seslendi ve şu ifadeleri kullandı: Üstten bakan, kendinde hiç hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen, hayali düşmanlar arayan bir bakış…

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