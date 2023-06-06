06 Haziran 2023, Salı
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Arda Turan’ın kariyeriyle ilgili son gelişme! Teknik direktörlükte ilk sezonuydu…
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finali rövanş maçında Bodrumspor'a uzatma dakikalarında dramatik bir şekilde 2-0 mağlup olan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma şansını elinden kaçırmıştı. İstanbul ekibi ile teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan eski başarılı futbolcu Arda Turan'ın takımın başında kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. İşte, genç çalıştırıcının geleceği hakkındaki detaylar….