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Aboubakar transferinde mutlu son! Beşiktaş Weghorst'un yerine transferini bitiriyor...

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 11:56
Beşiktaş Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılarda gündeme gelen Vincent Aboubakar transferinde mutlu son çok yakın. Aboubakar'ın kısa sürede İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...
Aboubakar transferinde mutlu son!
Aboubakar transferinde mutlu son!
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