14 Ocak 2023, Cumartesi
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Aboubakar transferinde mutlu son! Beşiktaş Weghorst'un yerine transferini bitiriyor...
Beşiktaş Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılarda gündeme gelen Vincent Aboubakar transferinde mutlu son çok yakın. Aboubakar'ın kısa sürede İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...