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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor!

İHA
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Giriş: 26.02.2022 10:12
Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor karşısında Medical Park Stadyumu'ndaki dolu tribünler önünde ilk yarıyı 2-0 geride kapatan lider Trabzonspor ikinci yarıda maçı çevirmesini bildi. Sahadan 3-2'lik müthiş bir geri dönüş ve 3 puanla ayrılan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı da son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.
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