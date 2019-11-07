Abdullah Avcı bu akşam Braga karşısında Beşiktaş'ın başında olamayacak
Hastalığı sebebi ile Beşiktaş'ın Braga maçında takımı başında olamayacak teknik direktör Abdullah Avcı için kulüpten açıklama geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları infeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirilmiştir. Yenilenen tetkiklerin sonucuna göre Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın "viral infeksiyon üzerinde gelişen süper infeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak kendisine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.
Bu nedenle UEFA kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır.
Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
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