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Abdullah Avcı: “Abdülkadir’in gitme durumu yok”

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.09.2022 12:01
Güncelleme:03.09.2022 12:34
Abdülkadir Ömür’ün takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise Abdullah Avcı, “Bizim değerli bir oyucumuz. Gitme durumu yok. Türk futbolunun ve bizim en değerli oyuncularımızdan. Bir teklif yok, ondan gelen bir durum da yok” diye konuştu.
Avcı: “Abdülkadir’in gitme durumu yok”
Avcı: “Abdülkadir’in gitme durumu yok”
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