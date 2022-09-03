Abdullah Avcı: “Abdülkadir’in gitme durumu yok”

Abdülkadir Ömür’ün takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise Abdullah Avcı, “Bizim değerli bir oyucumuz. Gitme durumu yok. Türk futbolunun ve bizim en değerli oyuncularımızdan. Bir teklif yok, ondan gelen bir durum da yok” diye konuştu.