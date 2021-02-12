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Toplumsal Hafıza | İstanbul’da belediyeciliğe “Erdoğan” damgası | Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul nasıl çağ atladı? - 12.02.2021

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Giriş: 12.02.2021 23:19
Güncelleme:12.02.2021 23:30
İstanbul birçok sorunun pençesinde boğuşurken millete hizmet için yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı. Halkına her türlü hizmeti sunmak için büyük atılımlar gerçekleştiren Erdoğan, çok geniş bir kadroyla yola çıktı. İstanbul’un yol, su, elektrik, altyapı sorunlarını halleden Erdoğan ve ekibi halkın teveccühünü kazandı. Peki, Erdoğan ile İstanbul nasıl çağ atladı? İşte Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği ile üzerine güneş doğan İstanbul’un hikayesi…

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