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Toplumsal Hafıza - Dünden bugüne Rusya - Ukrayna gerilimi

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Giriş: 29.01.2022 01:21
Toplumsal Hafıza'nın 28 Ocak 2022 tarihli yayını Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber'de ekranlara geldi. Programda tarihe damga vuran konulara ve şahısların hayatlarına yer verildi. Programda "Dünden bugüne Rusya - Ukrayna gerilimi, 2009'da yaşanan olaylar, Öncesi ve sonrasıyla 12 Eylül darbesi, 24 Eylül kararları, Uğur Mumcu'nun 29. ölüm yıldönümü, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyeti, Kobe Bryant" konuları ele alındı.
Toplumsal Hafıza
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