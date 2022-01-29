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Toplumsal Hafıza - Dünden bugüne Rusya - Ukrayna gerilimi
Toplumsal Hafıza'nın 28 Ocak 2022 tarihli yayını Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber'de ekranlara geldi. Programda tarihe damga vuran konulara ve şahısların hayatlarına yer verildi. Programda "Dünden bugüne Rusya - Ukrayna gerilimi, 2009'da yaşanan olaylar, Öncesi ve sonrasıyla 12 Eylül darbesi, 24 Eylül kararları, Uğur Mumcu'nun 29. ölüm yıldönümü, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyeti, Kobe Bryant" konuları ele alındı.