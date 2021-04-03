A Haber ekranında Haktan Uysal'ın sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza özel bölümünde bu hafta 2001 yılının hafızalara kazınan olayları anlatıldı. 2001 yılında Gaffar Okan şehit edildi, iş insanı Üzeyir Garih mezarlıkta sır bir cinayete kurban gitti. Malatya'da askeri uçak düştü 34 askerimiz şehit oldu. Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisini kapattı. 14 Ağustos 2001 tarihide Recep Tayyip Erdoğan liderliğin AK Parti kuruldu. Toplumun hafızalarında yer edinmiş olayların anlatıldığı 2 Nisan 2021 tarihli Toplumsal Hafıza programını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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