15 Ekim 2023, Pazar
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Satır Arası - İsrail bu gece harekata başlar mı?
A Haber’de 14 Ekim 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Topyekün kuşatma ile katliam mı? İsrail 2 milyon insanı Gazze’ye neden hapsetti? Gazze’ye kara harekatının ayak sesleri mi? Abluka altındaki Gazze’de şu an neler oluyor? Netanyahu’nun savaş planı ne? İsrail bu gece harekata başlar mı?” sorularına yanıt arandı.