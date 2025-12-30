Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinde belirtilen koşulları sağlamak

Son başvuru tarihi itibarıyla asil memur statüsünde görev yapıyor olmak

Özel Şartlar

Başvurulacak kadroya göre aranan özel nitelikler ise şöyle sıralandı:

Biyolog, Kimyager, Mühendis, Sosyolog, Veteriner Hekim:

İlgili fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Avukat:

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve geçerli avukatlık ruhsatına sahip bulunmak

Sağlık Teknikeri:

En az iki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

Veteriner Sağlık Teknikeri:

Açıköğretim fakültesi dâhil olmak üzere, en az iki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokulların laborant veya veteriner sağlık teknikerliği bölümlerinden mezun olmak

Tekniker:

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

Laborant ve Teknisyen:

Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının ilgili alanlarından veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği kabul edilen okullardan mezun olmak