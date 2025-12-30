Viral Galeri Viral Liste Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığından gelen son duyuru, kurum bünyesinde görev yapan personelin kariyer planlarını yeniden gündeme taşıdı. Açıklamada sınav takvimi ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar dikkat çekti. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 18:49
Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan binlerce personeli yakından ilgilendiren bir gelişme kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklama, kariyer basamaklarında ilerlemeyi hedefleyen çalışanlar için yeni bir sürecin kapısını araladı. Gözler şimdi sınavın ayrıntılarında.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlığın duyurusuna göre Ünvan Değişikliği Sınavı için başvurular 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar için son başvuru tarihi ise 5 Şubat 2026 olarak belirlendi.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını yalnızca dijital ortamda gerçekleştirecek. Süreç, Bakanlığın Personel Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek. Başvurular, pbys.tarimorman.gov.tr adresi aracılığıyla tamamlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinde belirtilen koşulları sağlamak
  • Son başvuru tarihi itibarıyla asil memur statüsünde görev yapıyor olmak

Özel Şartlar

Başvurulacak kadroya göre aranan özel nitelikler ise şöyle sıralandı:

  • Biyolog, Kimyager, Mühendis, Sosyolog, Veteriner Hekim:

İlgili fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

  • Avukat:

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve geçerli avukatlık ruhsatına sahip bulunmak

  • Sağlık Teknikeri:

En az iki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

  • Veteriner Sağlık Teknikeri:

Açıköğretim fakültesi dâhil olmak üzere, en az iki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokulların laborant veya veteriner sağlık teknikerliği bölümlerinden mezun olmak

  • Tekniker:

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

  • Laborant ve Teknisyen:

Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının ilgili alanlarından veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği kabul edilen okullardan mezun olmak

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre sınava, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine tabi personel katılım sağlayabilecek. Süreç, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

