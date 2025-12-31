Viral
Timur Savcı’nın telefonuna el konuldu! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları ortaya çıkmıştı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu spiker Cebeci ile yapımcı Timur Savcı arasındaki dikkat çeken mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajların deşifre edilmesinin ardından yapımcı Savcı'nın cep telefonuna el konuldu. Savcı hakkında ayrıca yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 07:04