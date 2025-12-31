Viral Galeri Viral Tıkla Timur Savcı’nın telefonuna el konuldu! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları ortaya çıkmıştı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu spiker Cebeci ile yapımcı Timur Savcı arasındaki dikkat çeken mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajların deşifre edilmesinin ardından yapımcı Savcı'nın cep telefonuna el konuldu. Savcı hakkında ayrıca yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 07:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"BİRLİKTE DENERİZ"

Sabah'ın haberine göre Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı.

Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

