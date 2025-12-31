31 Aralık 2025, Çarşamba
Körfez’de tehlikeli kırılma! Yemen’de BAE–Suudi Arabistan krizi! Abu Dabi askerlerini çekti
Reuters'ın haberine göre, Yemen sahasında aynı cephede yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan arasında derin bir kriz patlak verdi. Riyad'ın 'ulusal güvenlik kırmızı çizgimiz' diyerek 24 saat süre tanımasının ardından Abu Dabi, Yemen'de kalan son askerlerini de geri çektiğini açıkladı. Mukalla Limanı'nı hedef alan hava saldırısı ise Körfez'de tansiyonu zirveye taşıdı.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 07:04