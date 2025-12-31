Körfez’de tehlikeli kırılma! Yemen’de BAE–Suudi Arabistan krizi! Abu Dabi askerlerini çekti

KÖRFEZ'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ: ABD VE BÖLGE ÜLKELERİ DEVREDE

Kriz Washington'un da gündemine girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla Yemen'deki gerilim ve Orta Doğu güvenliğini tehdit eden gelişmeler hakkında görüştüğünü açıkladı.

Kuveyt ve Bahreyn, diyaloğun güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi destekleyeceklerini duyurdu. Katar ise Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin güvenliğinin kendi güvenliğinin "ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurguladı.