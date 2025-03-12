A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 11 Mart 2025 tarihli yayınında "YPG-Suriye anlaştı, bundan sonra ne olur?, Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı, Anlaşma sonrası sahada neler oluyor?, Şam sokaklarında ne konuşuluyor?, ABD Suriye'deki üslerini boşaltacak mı?, Suriye'de "petrol işgali" son mu buluyor?, ABD duyurdu: Ukrayna'da 30 günlük ateşkes, Zelenski: Trump, Putin'i ikna etti, ABD "biz tamamız, top Rusya'da" dedi, Trump: Zelenski'yi geri davet edeceğim, Trump: Umarım Rusya ateşkesi kabul eder, ABD'den Ukrayna'ya yeniden askeri yardım" başlıkları ele alındı...