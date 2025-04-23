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’Yaptırmayız’ muhalefeti çöktü Türkiye kazandı

'Yaptırmayız' muhalefeti çöktü Türkiye kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 00:47
Güncelleme:23.04.2025 00:48
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 22 Nisan 2025 tarihli yayınında "Kim neden erken seçimi gündeme getiriyor?, Kirli plan: Ekonomi dursun, sokaklar karışsın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Ankara'da, Şerif: Erdoğan'ın mücadelesi Türkiye'ye çağ atlattı, CHP ne konuştu, AK Parti ne yaptı?, 'Yaptırmayız' muhalefeti çöktü, Türkiye kazandı, Marmaray nasıl diplomasi ve ticaret köprüsü oldu?, Yerli otomobil TOGG rekor kırıyor, İBB ekibi inkardan itiraf sürecine geçti, Jeffrey A Haber'e konuştu: ABD Suriye'de kalacak " başlıkları ele alındı.
’Yaptırmayız’ muhalefeti çöktü Türkiye kazandı
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