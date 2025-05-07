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Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi

Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 05:23
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 6 Mayıs 2025 tarihli yayınında "Beştepe'de Cumhur ittifakı zirvesi, Erdoğan Bahçeli'ye bugün ne dedi?, PKK'nın kendini feshi bu hafta mı?, Terörsüz Türkiye süreci ne zaman tamamlanacak?, Avrupa'dan PKK'ya 'Silah bırakmayın' baskısı mı?, Arkasında ne var? Saldırgana kim tokat at dedi? ABD dursun İsrail vursun planı mı?, Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi" başlıkları ele alındı.
Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi
Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi
Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi
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