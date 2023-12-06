Memleket Meselesi - Maaşlar netleşiyor, konuşulan rakamlar neler?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 5 Aralık 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Maaşlar netleşiyor, konuşulan rakamlar neler? Asgari ücret… Emekililer… Memurlar… Kim ne kadar maaş alacak? İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı? Netanyahu’nun Türkiye üzerindeki planı ne? MİT, MOSSAD’a hangi operasyonları yaptı? ‘Gizli servisler’ savaşı mı başladı? Hamas İsrail güçlerinin inine nasıl girdi?” sorularına yanıt arandı.