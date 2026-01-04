Milyonlar merakla bekliyor! En düşük emekli aylığı 19 bin TL mi olacak?
Asgari ücret zammının ardından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisinin gözü yapılacak zam oranında. 5 Ocak Pazartesi günü Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam tablosu netlik kazanacak. Tablonun netleşmesine bir gün kala, masada 4 farklı senaryo var. Buna göre en düşük emekli aylığının 19 bin liraya çıkması bekleniyor. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 06:49