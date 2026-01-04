Milyonlar merakla bekliyor! En düşük emekli aylığı 19 bin TL mi olacak?

FARKLI SENARYOLAR MASADA

1- Maaş zammına bir gün kala farklı senaryolar gündeme geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre aralık ayı enflasyonu 1.08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.