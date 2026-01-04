Viral Galeri Viral Tıkla Milyonlar merakla bekliyor! En düşük emekli aylığı 19 bin TL mi olacak?

Asgari ücret zammının ardından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisinin gözü yapılacak zam oranında. 5 Ocak Pazartesi günü Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam tablosu netlik kazanacak. Tablonun netleşmesine bir gün kala, masada 4 farklı senaryo var. Buna göre en düşük emekli aylığının 19 bin liraya çıkması bekleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 06:49
Asgari ücret zammının ardından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin gözü yapılacak zam oranında.

5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyonunuyla birlikte zam tablosu netlik kazanacak. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.04, eylülde yüzde 3.23, ekimde yüzde 2.55 ve kasımda yüzde 0.87 olarak gerçekleşti.

İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. 5 Ocak Pazartesi ise aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak.

FARKLI SENARYOLAR MASADA

1- Maaş zammına bir gün kala farklı senaryolar gündeme geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre aralık ayı enflasyonu 1.08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.

2- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12.28 olacak. Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 18 bin 953 TL olacak.

