Trump’ın operasyonu izlediği anlara ait fotoğraflar paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik yoğun saldırıların ardından düzenlenen operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yakalandığını duyurdu. Operasyonu, aralarında üst düzey generallerin de bulunduğu bir odadan anbean izlediğini söyleyen Trump'ın, Maduro'yu kaçırma operasyonunu takip ettiği anlara ait fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.

03.01.2026 21:27
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

TRUMP, MADURO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Maduro'nun fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

"TV DİZİSİ İZLER GİBİ İZLEDİM'

ABD Başkanı Donald Trump Fox televizyonunda Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu operasyonun ordudan generallerin de olduğu bir odada çok sayıda kişiyle takip edildiğini belirten Trump, "Sanki bir televizyon programı izler gibi izledim." dedi.
Operasyonda her türlü senaryo için savaş uçağı bulundurduklarını kaydeden Trump, "İçeri girdiler, girilemeyecek çelik kapılı yerlere girdiler. Saniyeler içinde de dışarı çıkarıldılar, hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadesini kullandı.
Söz konusu operasyonun 4 gün önce yapılacağını ancak hava şartlarının el vermediğini söyleyen Trump, hava düzelir düzelmez operasyonun başladığını kaydetti.
ABD tarafında birkaç kişinin yaralandığını ancak can kaybı olmadığı bilgisini paylaşan Trump, operasyonda bir helikopterin hasar aldığını ancak tüm helikopterler ve uçakların geri döndüğünü ifade etti.

"EVDEN ÇOK KALE GİBİYDİ"
Operasyon için doğru zaman olduğunu belirten Trump, "Bunu yapmak zorundaydık çünkü bu bir savaş. Her yıl 300 bin kişiyi kaybediyoruz. Bu kadar kişiyi savaşta olsak kaybetmezdik." ifadesini kullandı.
Maduro'nun evinden alındığını belirten Trump, "Evden çok bir kale gibiydi. Çelik kapıları olan güvenli bir yer vardı, her yerde dayanıklı çelikler vardı. Ama buraya giremedi. Buraya girmeye çalışıyordu ama onları yakaladık." ifadesini kullandı.

Venezuela'yı bundan sonra neyin beklediğine ilişkin ise Trump,"Bu konuda karar veriyoruz. Başka birinin yönetimi devralıp işi kaldığı yerden devam ettirmesine izin veremeyiz. Bu sürece çok müdahil olacağız. Venezuela halkı için özgürlük istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

