Trump’ın operasyonu izlediği anlara ait fotoğraflar paylaşıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik yoğun saldırıların ardından düzenlenen operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yakalandığını duyurdu. Operasyonu, aralarında üst düzey generallerin de bulunduğu bir odadan anbean izlediğini söyleyen Trump'ın, Maduro'yu kaçırma operasyonunu takip ettiği anlara ait fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:32