Viral Galeri Viral Liste Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata

Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata

Öfkeyi dışa vurmanın rahatlatıcı olduğu inancı sarsılıyor. 2024 tarihli geniş bir inceleme, bağırmak, koşmak ya da nesne kırmanın öfkeyi azaltmadığını; aksine artırabildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre çözüm, uyarılmayı yükseltmek değil, sakinleştirmek. İşte detaylar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 21:48
Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata

Öfkelendiğimizde içimizi dökmenin iyi geleceğine inanırız. Bağırmak, hızlıca yürümek ya da "öfkeyi atmak" için bir şeyler yapmak çoğu kişiye mantıklı gelir. Ancak bilim, bu sezgisel yaklaşımın sandığımız kadar masum olmadığını söylüyor.

Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata

KATARSİS EFSANESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacıların 2024'te yayımladığı meta-analitik inceleme, öfke üzerine yapılmış 154 çalışmayı analiz etti. Farklı yaş, kültür ve cinsiyet gruplarından 10 binden fazla katılımcının yer aldığı veriler, öfkeyi dışa vurmanın rahatlatıcı olduğuna dair güçlü bir kanıt sunmadı. Aksine, bazı yöntemlerin öfkeyi artırdığı görüldü.

Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata

Araştırmanın kıdemli yazarı Brad Bushman, öfkeyi "boşaltma" fikrinin bir efsaneye dönüştüğünü söylüyor. Kısa süreli bir rahatlama hissi yaşansa bile, bunun bedendeki saldırganlık tepkilerini pekiştirdiğine dikkat çekiyor.

Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata

SERT EGZERSİZLER İŞE YARAMIYOR

Çalışma, öfkenin yalnızca zihinsel değil, aynı zamanda fizyolojik bir durum olduğunu vurguluyor. Kalp atışı hızlanıyor, kaslar geriliyor, beden alarma geçiyor. Bu nedenle koşu, boks ya da sert egzersizler, her ne kadar sağlıklı olsa da öfke anında uyarılmayı artırarak durumu kötüleştirebiliyor.

Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata

Araştırmacılar, özellikle koşunun öfkeyi azaltma konusunda en zayıf yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA