Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata
Öfkeyi dışa vurmanın rahatlatıcı olduğu inancı sarsılıyor. 2024 tarihli geniş bir inceleme, bağırmak, koşmak ya da nesne kırmanın öfkeyi azaltmadığını; aksine artırabildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre çözüm, uyarılmayı yükseltmek değil, sakinleştirmek. İşte detaylar!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 21:48