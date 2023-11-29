29 Kasım 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Ateşkesin 5'inci gününde neler yaşandı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Hamas-İsrail ateşkesinin 5. Gününde neler yaşandı? Türkiye karşıtı gizli ajanda ne? İsrail’in Gazze’yi işgaliyle başlayan süreç nasıl devam edecek? Asıl amaç Türkiye’ye küresel kıskaç mı? 2024 yılına damga vuracak Türk silahları neler?” sorularına yanıt arandı.