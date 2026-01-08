Viral
Bebek Otel'den lüks villaya suç hattı! Pandemide fuhuş ve uyuşturucu partilerine devam etmişler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fuhuş ve uyuşturucu partilerinin merkezi haline gelen Bebek Otel ile ilgili skandallar zinciri büyüyor. Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, 2020 yılında pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar sırasında fuhuş ve uyuşturucu partilerinin başka bir mekana taşındığı belirlendi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:59