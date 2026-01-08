Viral Galeri Viral Tıkla Bebek Otel'den lüks villaya suç hattı! Pandemide fuhuş ve uyuşturucu partilerine devam etmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fuhuş ve uyuşturucu partilerinin merkezi haline gelen Bebek Otel ile ilgili skandallar zinciri büyüyor. Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, 2020 yılında pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar sırasında fuhuş ve uyuşturucu partilerinin başka bir mekana taşındığı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Bebek'te bulunan Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan 26 ismin arasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak'ın da yer aldığı öğrenilmişti. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Bebek Otel'de aralarında çok ünlü isimlerin uyuşturucu partilerini düzenlediği yerlerin başında geliyordu.

ÜST DÜZEY GİZLİLİK

İddialara göre, uyuşturucu partilerinin yapıldığı diğer ünlü mekanlar gibi burada da gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor.İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3'üncü kişilere anlatılması ise yasak.

Bu yasağın delinmesi durumunda ise, bu yasağı delen kişi yada kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmelere girmesi yasaklanıyor. Bu işletmeler arasında Yıldırım'la bağlantılı Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel'in de bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA