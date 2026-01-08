Viral
Galeri
Viral Tıkla
Elif Kumal'ın ölümündeki sır çözülüyor! Son konuşması ortaya çıktı! | Akıllı saat detayı
Elif Kumal'ın ölümündeki sır çözülüyor! Son konuşması ortaya çıktı! | Akıllı saat detayı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, erkek arkadaşıyla yaşadığı kıskançlık tartışmasının ardından otomobiliyle kamp alanından ayrılan ve Yukarıyapıcı Göleti'ne düşerek hayatını kaybeden Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Şüpheli erkek arkadaş Enis G.'nin ifadesinin alınmasının ardından olay dakika dakika analiz edildi. İncelemelerde, Elif'in kamp alanından ayrılmasının hemen ardından Enis G.'nin koşmaya başladığı, kolundaki akıllı saatten tespit edilen nabız artışlarıyla bu hareketliliğin örtüştüğü belirlendi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 07:48