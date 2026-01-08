Viral Galeri Viral Tıkla Elif Kumal'ın ölümündeki sır çözülüyor! Son konuşması ortaya çıktı! | Akıllı saat detayı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, erkek arkadaşıyla yaşadığı kıskançlık tartışmasının ardından otomobiliyle kamp alanından ayrılan ve Yukarıyapıcı Göleti'ne düşerek hayatını kaybeden Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Şüpheli erkek arkadaş Enis G.'nin ifadesinin alınmasının ardından olay dakika dakika analiz edildi. İncelemelerde, Elif'in kamp alanından ayrılmasının hemen ardından Enis G.'nin koşmaya başladığı, kolundaki akıllı saatten tespit edilen nabız artışlarıyla bu hareketliliğin örtüştüğü belirlendi.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı Enise G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı.

8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan otomobil içinde Kumal'ın "suda boğularak" hayatını kaybettiği belirlenmişti. 33 yaşındaki Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili ihtimaller soruşturma birimleri tarafından titizlikle inceleniyor.

KIRIK ARAÇ PARÇASI ELİF'İN ARACINA AİT ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Elif Kumal'a ait araçta yapılan incelemelerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı belirlendi.

Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğu anlaşıldı.

