08 Ocak 2026, Perşembe
ABD’nin Venezuela petrolüyle ne yapacağı ortaya çıktı! Batı Yarımküre’nin tamamını kontrol planı
Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Venezuela'ya yönelik operasyonun sadece Maduro'yu devirmekle kalmayıp ülkenin petrol üretimini ve doğal kaynaklarını yıllarca denetim altına alma planını başlattı. Maduro'nun ABD askerî operasyonuyla yakalanmasının ardından, Trump yönetiminin bölgedeki enerji hâkimiyetini pekiştirecek radikal hamleler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:09