ABD’nin Venezuela petrolüyle ne yapacağı ortaya çıktı! Batı Yarımküre’nin tamamını kontrol planı

PETROL ÜZERİNDE KONTROL: PDVSA HEDEFTE

Wall Street Journal'a göre Trump ve danışmanları, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PdVSA üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrol kurmayı amaçlayan kapsamlı bir girişim üzerinde çalışıyor. Başkan'ın yakın çevresine bu çabanın, petrol fiyatlarını varil başına 50 dolara düşürme hedefiyle bağlantılı olduğunu söylediği aktarıldı.

Planın başarılı olması halinde ABD, Batı Yarımküre'deki en büyük petrol rezervlerinin fiili denetimini sağlayarak hem enerji piyasalarında hem de jeopolitik arenada rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.