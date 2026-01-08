08 Ocak 2026, Perşembe

ABD’nin Venezuela petrolüyle ne yapacağı ortaya çıktı! Batı Yarımküre’nin tamamını kontrol planı

Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Venezuela'ya yönelik operasyonun sadece Maduro'yu devirmekle kalmayıp ülkenin petrol üretimini ve doğal kaynaklarını yıllarca denetim altına alma planını başlattı. Maduro'nun ABD askerî operasyonuyla yakalanmasının ardından, Trump yönetiminin bölgedeki enerji hâkimiyetini pekiştirecek radikal hamleler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:09
ABD güçlerinin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun kaçırılması, yalnızca bir rejim değişikliği adımı değil, Washington'un ülkenin zengin doğal kaynakları üzerinde doğrudan kontrol sağlama stratejisinin ilk büyük hamlesi olarak değerlendirilirken, Wall Street Journal'ın haberine göre bu sadece başlangıç.

ABD'nin eline geçen fırsat, Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol üretimini ve ihracatını fiilen yönetecek uzun vadeli bir plana dönüşüyor.

PETROL ÜZERİNDE KONTROL: PDVSA HEDEFTE

Wall Street Journal'a göre Trump ve danışmanları, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PdVSA üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrol kurmayı amaçlayan kapsamlı bir girişim üzerinde çalışıyor. Başkan'ın yakın çevresine bu çabanın, petrol fiyatlarını varil başına 50 dolara düşürme hedefiyle bağlantılı olduğunu söylediği aktarıldı.

Planın başarılı olması halinde ABD, Batı Yarımküre'deki en büyük petrol rezervlerinin fiili denetimini sağlayarak hem enerji piyasalarında hem de jeopolitik arenada rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

"SINIRSIZ SATIŞ" VE GELİR KONTROLÜ

ABD yönetimi, Venezuela'dan aldığı petrolün satışını sınırsız olarak sürdüreceğini ilan etti. Bu adım, hem petrol ticaretini ABD merkezli kontrol altında tutma hem de elde edilecek gelirleri Washington'un yöneteceği hesaplara aktarma stratejisinin bir parçası.

Enerji Bakanı Chris Wright'ın da belirttiği gibi, öncelikle stoklardaki petrolün piyasaya sürülmesi, ardından da Venezuela üretiminin devam eden çıktılarının satışa çıkarılması planlanıyor. Bu satışlardan elde edilecek gelirlerin bir kısmı Venezuela'nın geçici yönetimine verilecek, ancak süreç tamamen ABD'nin denetiminde yürütülecek.

PETROL DEVLERİ HAZIR OLUN DİYE UYARILDI

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahale öncesinde ABD'li büyük petrol şirketlerini "hazır olun" diye uyarmıştı. Bu mesaj, Washington'un ülkenin petrol sektörünü yeniden yapılandırma ve Amerikan enerji devlerini yeniden sahaya döndürme niyetinin sinyali olarak okunuyor.

Enerji devleriyle yapılacak görüşmeler, Chevron, Exxon ve diğer büyük oyuncuların Venezuela'da tekrar faaliyete başlaması, üretimin yeniden canlandırılması ve ABD kontrolündeki satış ağının genişletilmesini kapsıyor.

RUSYA VE DÜNYA SAHASI DA TARTIŞILIYOR

WSJ haberine göre ABD girişimi, sadece Venezuela ile sınırlı kalmayacak kadar büyük bir jeopolitik hamle.

Rusya'nın bu gelişmelere yanıt olarak Venezuela açıklarında bir denizaltı ve savaş gemileriyle petrol tankerlerine refakat ettiği iddia ediliyor; bu da gerilimin sadece enerji değil, küresel güç mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor.

BİR EMPERYALİZM HAMLESİ Mİ?

Eleştirmenler bu stratejiyi yeni bir emperyalizm girişimi olarak nitelendiriyor. ABD'nin yalnızca petrolü kontrol etme amacını aşan bu plan, bölge üzerinde uzun vadeli siyasi ve ekonomik etki kurma niyetini de yansıtıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları ve jeopolitik analistler, bu adımın egemenlik ve enerji hakları açısından tartışmalı sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

YENİ ENERJİ DÜZENİ Mİ?

Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD, Maduro sonrası Venezuela'da kapsamlı bir kontrol stratejisi geliştiriyor ve bu strateji sadece petrol fiyatlarını düşürmeyi değil, aynı zamanda Batı Yarımküre'de enerji hâkimiyetini tamamen ele geçirme hedefi.

Bu durum, hem bölgesel dengeleri hem de küresel enerji piyasalarını kökten değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.