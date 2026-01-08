Kuyumcularda köklü değişim! Altında nakit dönemi sona eriyor

Türkiye'nin mücevher ve kuyumculuk sektöründe alışkanlıkları kökten değiştirecek önemli bir adım atılıyor. Yastık altında bulunan ve son yılların en kıymetli yatırım aracı altında, kayıt dışılığı önlemek için yeni bir dönem hayata geçiriliyor. Bu kapsamda nisan ayından itibaren devreye alınacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile birlikte altın alım satım işlemlerinde nakit kullanımına ciddi sınırlamalar getirilecek.