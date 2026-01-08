Kuyumcularda köklü değişim! Altında nakit dönemi sona eriyor
Kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı azaltmak amacıyla köklü değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yüksek tutarlı altın alımında nakit ödeme devri sona ererken bankacılık sistemi zorunlu hale gelecek. Nisan ayında yürürlüğe girecek olan kararla, tüm altın ürünleri kayıt altına alınarak bandrollü ve sertifikalı olacak. Öte yandan yastık altında altın bulunduranlar için ise, altını bankada bozdurmaları durumunda kaynak belgesi şartı aranacak.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 04:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 05:29