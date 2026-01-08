Viral Galeri Viral Tıkla Kuyumcularda köklü değişim! Altında nakit dönemi sona eriyor

Kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı azaltmak amacıyla köklü değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yüksek tutarlı altın alımında nakit ödeme devri sona ererken bankacılık sistemi zorunlu hale gelecek. Nisan ayında yürürlüğe girecek olan kararla, tüm altın ürünleri kayıt altına alınarak bandrollü ve sertifikalı olacak. Öte yandan yastık altında altın bulunduranlar için ise, altını bankada bozdurmaları durumunda kaynak belgesi şartı aranacak.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 04:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 05:29
Türkiye'nin mücevher ve kuyumculuk sektöründe alışkanlıkları kökten değiştirecek önemli bir adım atılıyor. Yastık altında bulunan ve son yılların en kıymetli yatırım aracı altında, kayıt dışılığı önlemek için yeni bir dönem hayata geçiriliyor. Bu kapsamda nisan ayından itibaren devreye alınacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile birlikte altın alım satım işlemlerinde nakit kullanımına ciddi sınırlamalar getirilecek.

ALTINDA KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE

Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile birlikte uygulamanın temel amacı, kayıt dışı işlemleri azaltmak, sektörde şeffaflığı artırmak ve sahte altınla mücadeleyi güçlendirmek olacak.

ALTINDA NAKİT ÖDEME DEVRİ SONA ERİYOR
ALTINDA BANDROL DÖNEMİ

KMTS kapsamında gram altından külçe altına kadar piyasaya sunulan tüm ürünler Darphane onaylı bandrollerle izlenecek. Her bandrol, ürüne özel bir kimlik numarası taşıyacak ve altının nerede üretildiği, üreticisi ya da ithalatçı bilgileri sistem üzerinden takip edilebilecek. Bu sayede altının nereden geldiği kolaylıkla öğrenilebilecek.

30 BİN TL ÜZERİ ALTIN ALIMINDA NAKİT ÖDEME YASAKLANIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte kuyumculardan yapılacak 30 bin TL ve üzeri altın alışverişlerinde nakit ödeme dönemi fiilen sona erecek.

Bu tür işlemler yalnızca banka kanalıyla; kredi kartı, banka kartı ya da IBAN yoluyla gerçekleştirilecek. Böylece tüm alışverişler kayıt altına alınmış olacak.

KUYUMCUDA NAKİT DEVRİ BİTİYOR MU?

Öte yandan küçük tutarlı alımlar için istisna uygulanacak. Yaklaşık 30 bin TL'ye kadar (yaklaşık 5 gram altında) olan altın alışverişlerinde nakit ödeme yapılmasına izin verilecek. Bu tutarın üzerindeki tüm işlemler ise zorunlu olarak bankacılık sistemi üzerinden yapılacak.

