11 Ekim 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - ABD Gazze’yi vurmaya mı hazırlanıyor?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 10 Ekim 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “ABD Gazze’yi vurmaya mı hazırlanıyor? Gazze’ye kara harekatı bu gece mi başlıyor? Aşdod ve Aşkelon’da sokak savaşları mı? İsrail kara harekatını ne zaman başlatacak? ABD-İsrail’in “ORTA DOĞU” planı ne?” sorularına yanıt arandı.