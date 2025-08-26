A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 25 Ağustos tarihli yayınında "ABD Venezuela'yı işgale mi hazırlanıyor? Yeni ABD senaryosu: Venezuela'da ne yapıyor? Yeni ABD yeni işgaller mi istiyor? Amaç Venezuela petrolünü ABD'ye akıtmak mı? 4000 ABD askeri Venezuela'ya çıkarma mı yapacak? Trump'ın yeni hedefi Maduro mu? ABD Venezuela'yı yakıp yıkacak mı? Yunanistan'a karşı Akdeniz ittifakı mı? Türkiye'nin "Hafter Planı" ne? başlıkları ele alındı.

