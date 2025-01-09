A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 8 Ocak 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Fahiş fiyatları nasıl boykot edeceğiz? Temel gıdada etiketleri kim şişiriyor? Boykot çağrısı ne sonuç verecek? Ne ucuz ne pahalı nasıl anlayacağız? Satış fiyatı sadece ‘tavsiye’de mi kaldı? Ne yediğimizin ne kadar farkındayız? Organik denilen ürünlere güvenilir mi? Üretici ve esnaflar ne düşünüyor? Avrupa’nın dış gücü Musk mı? Trump’ın ‘toprak kazanması’ planı ne? ABD Rusya’yı kutuptan mı kuşatacak? Trump’ın Türkiye sözlerinin anlamı ne? Soğuk savaştan soğukta savaşa mı?” sorularına yanıt arandı.

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