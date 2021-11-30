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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | S-400 ve F-35’te ortak çözüm mümkün mü?
Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 29 Kasım 2021 Pazartesi tarihli yayını A Haber’de canlı olarak ekranlara geldi. Programa, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Prof. Dr. Mehmet Şahin konuk oldu. ‘Sebep Sonuç’ta; Almanya’nın PKK/PYD politikası, S-400 ve F-35’te ortak çözüm mümkün mü? ABD'den Dedeağaç üzerinden Türkiye sınırına büyük yığınak, Osman Kavala meselesi ve Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolunda uyguladığı düşük faiz kararının perde arkası soru ve başlıkları ele alındı. Sebep Sonuç’un tekrarını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…