Üç dev, tek masa: Dünya nasıl paylaşılacak?

A Haber ekranlarında 18 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “Erdoğan mesajı verdi: Emekli maaşı ne olacak?”, “Emeklilere nasıl bir düzenleme olacak?”, “Yeni maaş tablosu neye göre şekilleniyor?”, “Altın fiyatları ne olacak, beklenti ne?”, “Dünyanın nükleer güçleri neyi konuşacak?”, “Üç lider, tek masa... Yeni dünya düzeni mi?”, “Yeni savaşların önündeki son masa mı?”, “Üç dev aynı masada! Menüde kimler var?”, “ABD-Rusya-Çin'in hesabı ne?”, “Üç dev, tek masa: Dünya nasıl paylaşılacak?” ve “‘Kim’ ne deniyor?” sorularına yanıt arandı.