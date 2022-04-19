03 Haziran 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Pençe-Kilit operasyonunun önemi ne?
Yazar Melih Altınok’un sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programına İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu konuk oldu. Yalınsu, mülteciler ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Programda ayrıca önemli yorumcular TSK’nın terör örgütü PKK'ya yönelik Irak’ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kilit operasyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundular. 18 Nisan 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.