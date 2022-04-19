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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Pençe-Kilit operasyonunun önemi ne?

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Giriş: 19.04.2022 01:09
Yazar Melih Altınok’un sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programına İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu konuk oldu. Yalınsu, mülteciler ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Programda ayrıca önemli yorumcular TSK’nın terör örgütü PKK'ya yönelik Irak’ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kilit operasyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundular. 18 Nisan 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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