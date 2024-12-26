A Haber’de 25 Aralık tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "Azerbaycan uçağı düştü mü vuruldu mu? Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Asgari ücret rafları nasıl etkileyecek? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak? Suriye'de şuan kim, ne yapıyor?, Suriyeli Hıristiyanlar Noel'i kutluyor, Yeni Suriye yönetiminden "Noel" kararı, Şam'da şu an kutlamalar yapılıyor, Suriye'de bundan sonra neler olacak?, PKK/YPG "teslim oluyorum" diyecek mi?, Suriye-İran hattında "Kaos" restleşmesi, İran'da Hamaney'in Meddah gösterisi, Şam'dan Tahran'a uyarı: Kaosu yayma, İran Suriye'de yeni bir savaş mı istiyor?, Suriye'de hangi gruplar silah bıraktı, Türkiye-Suriye hangi anlaşmaları yapacak? "Terörsüz Suriye" nasıl inşa edilecek?, Narin Davası: Cinayet itirafı gelecek mi?, Narin cinayeti yarın çözülür mü?" sorularına yanıt arandı.