Melih Altınok ile Sebep Sonuç | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'de bomba açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ilişkin, "Ne Meral Akşener ne Kılıçdaroğlu ne de HDP, 'Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş ve terörün içinde bulunmuş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz.' diyemediler." dedi. Bakan Soylu, Güzel'in görüntü verdiği teröriste ilişkin ise "2009'da terör örgütüne katılmış. Nereden katıldığını biliyor musunuz? Dicle Haber Ajansından." dedi. Soylu, konuşmasında, İBB'deki terörle iltisaklı oldukları belirtilen çalışanlar hakkında başlatılan teftişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın yalanı doğru kılamayacağına vurgu yapan Soylu, "Her ay bazı gazetecilere 15 bin lira, bazılarına 30 bin lira, bazılarına başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Teftiş yapılıyor. Bakalım neler çıkıyor? Kamu gücünü insanlar kendi siyasi ikballeri için kullanmazlar. Kamu gücünü bu ülkenin, milletin geleceği, devletin bekası için... Bizim başka sorumluluklarımız var." diye konuştu. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığının 34 yolsuzluk dosyasına el koyduğu iddialarına da yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ilişkin, "Ne Meral Akşener ne Kılıçdaroğlu ne de HDP, 'Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş ve terörün içinde bulunmuş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz.' diyemediler." dedi.

Bakan Soylu, Güzel'in görüntü verdiği teröriste ilişkin ise "2009'da terör örgütüne katılmış. Nereden katıldığını biliyor musunuz? Dicle Haber Ajansından." ifadelerine yer verdi.

Soylu, konuşmasında, İBB'deki terörle iltisaklı oldukları belirtilen çalışanlar hakkında başlatılan teftişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyanın yalanı doğru kılamayacağına vurgu yapan Soylu, "Her ay bazı gazetecilere 15 bin lira, bazılarına 30 bin lira, bazılarına başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Teftiş yapılıyor. Bakalım neler çıkıyor? Kamu gücünü insanlar kendi siyasi ikballeri için kullanmazlar. Kamu gücünü bu ülkenin, milletin geleceği, devletin bekası için... Bizim başka sorumluluklarımız var." diye konuştu.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığının 34 yolsuzluk dosyasına el koyduğu iddialarına da yanıt verdi.