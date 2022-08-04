Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber'de canlı yayınlanan “Melih Altınok ile Sebep Sonuç” programında ekonomiye dair merak edilenleri yanıtladı. Bakan Nebati, "Tahıl koridoru anlaşması sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir! Muhalefet teşekkür bile etmiyor." dedi. Diğer yandan Bakan Nebati, Türkiye'de enflasyonun düşüş eğilimine gireceği net tarihi duyurdu. “Konut konusunda Cumhurbaşkanımızın dar gelirlilerle ilgili çok net duruşu var” diyen Bakan Nebati, “Konut arzının artmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Yüzde 25 artış sınırı ile de kiracıları koruduk. İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz. Konutta kredi faizi düştüğünde 64 bin konutta fiyat arttı. Yanlış yapıldığında bakanlık devreye girer” ifadelerine yer verdi.

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