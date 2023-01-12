Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Bakan Karaismailoğlu'ndan gündeme ilişkin flaş açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 20 yılda imza attığı projelerin bilinmeyenlerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımlar müthiş, dünya imrenerek bakıyor" diye konuştu. Muhalefet tarafından algı malzemesi yapılan 'yap-işlet-devret' modeli sayesinde Türkiye'nin büyük bir ekonomik yükten kurtulduğunu vurgulayan Bakan, 'geçiş garantisi' eleştirilerine de kalem kalem rakam vererek yanıt verdi. İstanbullulara da müjde veren Bakan Karaismailoğlu, "Bu ayın sonunda İstanbul Havalimanı metrosu, şubat ayında da Çam Sakura Hastanesi metrosu açılacak." ifadelerini kullandı. İşte 11 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan programın tamamı...