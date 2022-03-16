04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 1915 Çanakkale Köprüsünden tarihi yayın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu,18 Mart Cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin detayları anlattı. Projenin her tarafının bir anlam ifade ettiğini belirten Karaismailoğlu köprünün maliyetini de açıkladı. Karaismailoğlu, geçiş ücretleri konusunda "Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Karaismaismailoğlu muhalefet partisi liderlerinin de açılışa davet edildiğini açıkladı.