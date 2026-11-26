Emekli yeni yılda ne kadar alacak?

A Haber ekranlarında 25 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Halkın gündeminde ne var?", "Kritik viraja girildi: Maaşlar ne olacak?", "Emekli yeni yılda ne kadar alacak?", "Masadaki zam oranı ne, Kabine'de ne konuşuldu?", "Emekli maaşında hangi senaryo masada?", "Hangi emekli ne kadar maaş alacak?", "Emeklinin cebine ne girecek?", "Maaş artışında hangi senaryolar öne çıkıyor?", "Emekli maaşı dün neydi, yarın ne olacak?", "Memur emeklilerine artış ne olacak?", "Emeklinin alım gücü nasıl yükselecek?", "Altındaki hareketlilik neyin habercisi?", "Altın fiyatı neydi, ne oldu?", "Altında küresel manipülasyon mu?", "2027'de küresel ekonomi çökecek mi?", "Memiş neden 'Herkes altın satacak' dedi?", "Altın artık yatırım aracı değil mi?", "Paranın 2027-2028'de rotası ne?", "Üretici, tüketici, yatırımcı, borçlu ne yapmalı?", "Borsaya kimler darbe vurmak istiyor?", "Fon meselesinin arka planı ne?", "Rus gemisi Libya açıklarında nasıl vuruldu?" ve "Türkiye çözüm peşinde, Libya'da kim kaos istiyor?" sorularına yanıt arandı.