A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 26 Mayıs 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İnfaz düzenlemesi Meclis gündeminde, Bayramdan önce kaç kişi tahliye olacak?, CHP Kurultayı iptal davası ertelendi, ne olacak?, Kılıçdaroğlu "geliyorum" mu diyecek?, Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti, Özel "dış müdahale" mi arıyor?, Özel: Dünyaya rezil edeceğim, 109 yıl sonra gelen pişmanlık mı?, ABD'den bir asır sonra "itiraf" geldi, ABD: Harita çizmek en büyük hatamızdı, ABD'li elçiden "bir dönemin sonu" mesajı, Fransa-İspanya'ya İsrail sabotajı mı?, İsrailli terörist: Bebekleri yok etmeliyiz" sorularına cevap arandı.