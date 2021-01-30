Batı’nın propaganda aracı: SÜPER KAHRAMANLAR

Süpermen, Batman, Ironman, Kaptan Amerika ve Hulk… Yıllarca sinemalara gittiğiniz, mücadelesini hayranlıkla izlediğiniz süper karakterler kahramanın çıktığı ülkenin aslında birer propaganda aracı. Detayları A Haber’in hazırladığı “dosya haberimizde” izliyoruz.

Süpermen, Batman, Ironman, Kaptan Amerika ve Hulk… Dünyayı kurtarma mücadelesi, kötülüklere karşı koyma. Hangi süper kahramanın yanındasınız? Tarafınızı çoktan seçtiniz değil mi? Bizce o kadar acele etmeyin. Yıllarca sinemalara gittiğiniz mücadelesini hayranlıkla izlediğiniz süper karakterler kahramanın çıktığı ülkenin birer propaganda aracı.

Biraz derinlere inelim şimdi. Batı'nın özellikle de Amerika'nın örnek alabileceği gerçek bir kahramanı yoktu. Ve sadece bir kahraman onlara yetmezdi. Süper olmalıydı ve karakterlerle geleceği inşa etmek istedi Amerika. Çizgi romanlar iyi bir araçtı. Örneğin; bilinen ilk süper kahraman Süpermen.

1938'de iki yahudi tarafından çizildi. Bu iki yahudi çizer Amerikan halkının kendilerini nasıl görmelerini istiyorlarsa Süpermen karakterini de öyle şekillendi.

Bu yönüyle Süper kahramanlar Amerikan ve Batı halkına her zaman moral oldu ve onları gerçek hayatta olmasa da zihinlerinde kazanmış ve başarmış hissettirdi.

Bilinen ve bugün dahi sevilerek izlenen süper kahramanlardan biri de Kaptan Amerika. İkinci dünya savaşı sırasında Amerikan halkına moral sağlaması amacıyla ortaya çıkarıldı.

İlk dönemlerde özellikle Amerikan halkı üzerinde etki uyandırması istenen süper kahraman masalları daha sonra trenin gara girişi ile başlayan sinema serüveni ile birlikte "dünya hegomonyasına" giden süreçte aktif olarak kullanıldı.