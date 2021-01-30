30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batı’nın propaganda aracı: SÜPER KAHRAMANLAR

Batı’nın propaganda aracı: SÜPER KAHRAMANLAR

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 11:07
Güncelleme:30.01.2021 11:15
Süpermen, Batman, Ironman, Kaptan Amerika ve Hulk… Yıllarca sinemalara gittiğiniz, mücadelesini hayranlıkla izlediğiniz süper karakterler kahramanın çıktığı ülkenin aslında birer propaganda aracı. Detayları A Haber’in hazırladığı “dosya haberimizde” izliyoruz.

Süpermen, Batman, Ironman, Kaptan Amerika ve Hulk… Dünyayı kurtarma mücadelesi, kötülüklere karşı koyma. Hangi süper kahramanın yanındasınız? Tarafınızı çoktan seçtiniz değil mi? Bizce o kadar acele etmeyin. Yıllarca sinemalara gittiğiniz mücadelesini hayranlıkla izlediğiniz süper karakterler kahramanın çıktığı ülkenin birer propaganda aracı.

Biraz derinlere inelim şimdi. Batı'nın özellikle de Amerika'nın örnek alabileceği gerçek bir kahramanı yoktu. Ve sadece bir kahraman onlara yetmezdi. Süper olmalıydı ve karakterlerle geleceği inşa etmek istedi Amerika. Çizgi romanlar iyi bir araçtı. Örneğin; bilinen ilk süper kahraman Süpermen.

1938'de iki yahudi tarafından çizildi. Bu iki yahudi çizer Amerikan halkının kendilerini nasıl görmelerini istiyorlarsa Süpermen karakterini de öyle şekillendi.

Bu yönüyle Süper kahramanlar Amerikan ve Batı halkına her zaman moral oldu ve onları gerçek hayatta olmasa da zihinlerinde kazanmış ve başarmış hissettirdi.

Bilinen ve bugün dahi sevilerek izlenen süper kahramanlardan biri de Kaptan Amerika. İkinci dünya savaşı sırasında Amerikan halkına moral sağlaması amacıyla ortaya çıkarıldı.

İlk dönemlerde özellikle Amerikan halkı üzerinde etki uyandırması istenen süper kahraman masalları daha sonra trenin gara girişi ile başlayan sinema serüveni ile birlikte "dünya hegomonyasına" giden süreçte aktif olarak kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Film senaryosuyla zihin yıkıma!
Film senaryosuyla zihin yıkıma!
Ve resmiyet kazandı! Ama bir terslik var
Ve resmiyet kazandı! Ama bir terslik var
56 saatlik kısıtlama! Sessizlik hakim...
56 saatlik kısıtlama! Sessizlik hakim...
Boğaziçi provokasyonuna çok sert tepki!
Boğaziçi provokasyonuna çok sert tepki!
İnanılmaz taktik! Bomba düzeneğiyle yakalandı!
İnanılmaz taktik! Bomba düzeneğiyle yakalandı!
Habertürk canlı yayınında skandal sansür!
Habertürk canlı yayınında skandal sansür!
Adana'da 90 firari için şafak operasyonu!
Adana'da 90 firari için şafak operasyonu!
Korkunç! Anne kızın feci sonu
Korkunç! Anne kızın feci sonu
Korsan baskınından kurtulmuşlardı! İstanbul'a geldiler
Korsan baskınından kurtulmuşlardı! İstanbul'a geldiler
Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti!
Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti!
Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye yolunda!
Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye yolunda!
Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı!
Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı!
Daha Fazla Video Göster