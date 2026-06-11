Başkan Erdoğan'dan "Şarkımız" şiiriyle yerli ve milli duruş vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatı ve fikir dünyasının önemli isimlerinden Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in "Şarkımız" adlı şiirini seslendirdi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamleleri, stratejik yatırımları ve küresel ölçekte güçlenen konumunu yansıtan görüntüler eşliğinde okunan şiir, dikkat çekti. Erdoğan'ın sesinden hayat bulan mısralar, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ortaya konulan hedefler ve milli irade vurgusuyla birleşti.