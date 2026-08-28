Başkan Erdoğan'ın mücadele dolu yıllarını anlatan klip: Kolayı değil çileyi seçtik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatındaki zorlukları, karşılaştığı ihanetleri ve millete hizmet sevdasını anlattığı duygu yüklü video klip gündem oldu. Yunus Emre'nin dizeleriyle yola çıktıklarını ve millete hizmet davasına aşkla bağlandıklarını belirten Başkan Erdoğan, hak yolunda hiçbir zaman eğilmeden ve bükülmeden yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak Türkiye'ye kazandırılan eserlerin hep birlikte daha da artacağının mesajını verdi.