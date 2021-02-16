MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de Gara mesajı! Dünyaya verilen en net mesaj

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye'nin Gara operasyonu hakkında konuştu. A Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan, "Kandil ve dünyaya verilen en önemli mesaj" dedi.

"ABD'YE GÜVENİLİRLİK AZALDI"

ABD'nin PKK'ya yardımlarını hatırlatan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan açıklamasında, "ABD PKK'ya binlerce tır silah yardımında bulundu. Sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi bu mağaralar sadece teröristlerin yapabileceği yerler değil. Buralarda 7 katlı, demir kapıların olduğu, yaşam alanlarının olduğu mağaralar var." ifadelerine yer verdi.

Başkan, "Türkiye artık onların kontrol edebildiği bir ülke değil. Türkiye, Cumhur İttifakı ile birlikte yoluna tam inançla devam ediyor. ABD'de bir CENTCOM rezaleti var. CENTCOM'un Biden'ın Türkiye'ye bakışını bildiği için muğlak ifadeler kullandığını düşünüyorum. 'Eğer' ne demek. ABD güvenilirliğini kaybediyor. Dost dediği dost değil, düşman dediği düşman değil." şeklinde konuştu.

GARA OPERASYONU DÜNYAYA BİR MESAJ

TSK'nın Gara operasyonunu değerlendiren MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "En önemli mesajdır" ifadelerini kullandı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Gara operasyonu 10 Şubat'ta başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı ile birlikte 53 PKK'lının etkisiz hale getirildiği önemli bir operasyon. Gara Operasyonu, Kandil ve dünyaya verilen en önemli mesaj. 'Biz Gara'ya geldik bir sonraki aşama Kandil' denildi. Bu bir dönüm noktası. PKK bitme noktasına geldi." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, A Haber'de Gara operasyonunu değerlendirdi.

Gara'da PKK tarafından bir vahşet yaşandığını belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Gara'da bir insanlık suçu işlenmiştir. Bunun altı çizilmelidir ve kimse hafifletemez. Masum, silahsız insanlar katledilmiştir. Bunun savunulabilir yanı yoktur. İma ile dahi olsa savunmaya çalışanları milletimiz ibretle izlemektedir." dedi.

GARA'NIN ÖNEMİ NE?

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Gara operasyonuna da değinen Güvenç şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye maalesef terörle mücadelede uzun yıllar savunmada kaldı. Yurt içinde karakollarımızı, kırsalı ve şehirlere inmeyi önlemeye çalışıyorduk. Son birkaç yıldır geliştirdiğimiz teknolojilerimizle sınır ötesi operasyonlarda etkili olmaya başladı. Acımız büyük ancak Gara bunun taçlandığı noktadır. Batı'dan aldıkları savunma mekanizmalarını kurmuşlar ve TSK'nın yıkamayacaklarını düşündüler. Bunu 2 günde yıktık."

BÜLBÜL: "ABD'NİN DOST OLDUĞU SÖYLENEMEZ"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber'de ABD'nin PKK'ya desteklerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığını belirten Bülbül, "ABD, Türkiye'nin dostluğu olmadan bu bölgede doğru bir iş çıkartamayacağını anlamamaktadır." dedi.

ABD'nin 15 Temmuz'daki tutumunu hatırlatan Bülbül, "Uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında Türkiye nevzuhur bir devlet değildir. ABD'nin sözde müttefikliği veya sözde stratejik ortaklığı herkesçe malumdur. Türkiye tarafından yeni keşfedilmiş bir durum değildi. 15 Temmuz gibi çok acı bir süreçte, hain darbe girişimi sırasında ABD'nin daha önceki vesayet süreçlerini hatırlatırcasına nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Türkiye'de seçilmiş hükümetten, demokrasiden yana tavır takınamamışlardır." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ELİ KOLU BAĞLI DEĞİL"

MHP'li Bülbül sözlerine şu ifadelerle devam etti;

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Devam eden süreç bu saldırıda da kendisini göstermiştir. ABD yaptığı silah yardımlarıyla o bölgede bir terör devletçiğinin oluşması çabalarına bakıldığında bize dost oldukları söylenemez. Doğu Akdeniz de dahil diğer bütün alanlarda böyleler. Bu konuda kıyamet kopartmamızı gerektirecek bir şey yok. Devletimiz gereken tedbirleri alacaktır. Soğuk kanlı hareket etmemiz gerekiyor. ABD seçimleri sonrasında oluşan yapı, ne yazık ki bölgede Türkiye ile mücadele eden bürokratlardan oluşmakta. ABD 'dünyanın ağasıyım, paşasıyım' diyerek geziyor olabilir ancak bizler ABD'nin kabiliyetlerini biliyoruz. Türkiye'nin de eli kolu bağlı değil. Türkiye hafife alınacak bir devlet değil. ABD, Türkiye'nin dostluğu olmadan bu bölgede doğru bir iş çıkartamayacağını anlamamaktadır." ifadelerine yer verdi.