Ayasofya'nın zincirleri kırıldı!

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılma süreci, yıllar önce Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu vizyonun ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı tarihi adımın simgesi olarak hafızalara kazındı.