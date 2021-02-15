15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gara harekatı neden önemli? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de anlattı

Gara harekatı neden önemli? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de anlattı

'nin Gara'ya düzenlediği harekatın detayları Emekli Tuğgeneral tarafından canlı yayınında değerlendirildi. Gara harekatının önemine değinen Emekli Tuğgeneral Tör, "O bölgede insansız hava aracını tutmak bile zor. TSK'nın yaptığı harekatı birçok ülke yapamaz" dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL

Emekli Tuğgeneral , canlı yayınında Gara'ya düzenlenen harekatı değerlendirdi. Çarpıcı detayları harita üzerinde anlatan Tör, "Bu harekatı dünyada yapacak en iyi ordu TSK'dır" dedi. Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Gara'ya yapılan harekatın önemine de vurgu yaptı.

"DÜNYADA HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR HAREKAT DEĞİL"

'nin önemli bir başarıya imza attığını belirten Tör, "Gara dağ bloğu bizim sınırın hemen arkasından gelen bir alan. Bu bölge tamamen çok yüksek dağlardan, volkanik dağlardan oluşmuş yüksek bir alan. Burada bir canlıyı bulmak çok zordur. TSK'nın almış olduğu eğitim, teknolojik ve terörle mücadele faktörleriyle teröristlerin yerleri tespit edilmiş. Bu kadar derinlik ve hava şartlarında, görüş şartlarını da hesaba attığımızda harekat yapmak çok zor. İnsansız hava araçlarını orada tutmak bile zor." dedi.

Birçok dünya ülkesinin böyle bir operasyon yapamayacağını belirten Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Operasyon demek istemiyorum bu bir nokta harekat. Bu şartlar altında bölgeye harekat yapmak birçok ülkenin yapabileceği bir şey değil. Çoğu ülke oraya asker bile indiremez. Harekata başlayamazlar." şeklinde konuştu.

"MAĞARALAR DOĞAL SIĞINAK HALİNE GETİRİLMİŞ"

Tör bölgedeki mağaraların bilinenden farklı olduğunu dile getirdi.

Önemli detayları aktaran Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Bu bölgedeki mağaralar öyle birkaç metrelik bir delik değil. Oradaki mağaraların çoğu çok katlı, deriliği ve birkaç çıkışı olan doğal sığınaklar. Buralara yukarından etki etmek zor. Düz ya da yukarıda olsa etki etmek kolay ama bir oyuğun içindeler. TSK, bu şartlarda bu harekatı gerçekleştirecek en iyi ordudur." ifadelerini kullandı.

PKK’nın şah damarı Gara Dağı'na Kartal Pençesi! İnlerine girdik... PKK’NIN ŞAH DAMARI GARA DAĞI'NA KARTAL PENÇESİ! İNLERİNE GİRDİK...
Son dakika: Gara PKK'ya mezar oluyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: GARA PKK'YA MEZAR OLUYOR! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK Gara harekatıyla dünyaya ne mesaj veriyor? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'dan A Haber'e önemli açıklamalar TSK GARA HAREKATIYLA DÜNYAYA NE MESAJ VERİYOR? EMEKLİ TUĞGENERAL İHSAN BAŞBOZKURT'DAN A HABER'E ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA