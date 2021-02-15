Gara harekatı neden önemli? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de anlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'ya düzenlediği harekatın detayları Emekli Tuğgeneral Özgür Tör tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Gara harekatının önemine değinen Emekli Tuğgeneral Tör, "O bölgede insansız hava aracını tutmak bile zor. TSK'nın yaptığı harekatı birçok ülke yapamaz" dedi.
"DÜNYADA HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR HAREKAT DEĞİL"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir başarıya imza attığını belirten Tör, "Gara dağ bloğu bizim sınırın hemen arkasından gelen bir alan. Bu bölge tamamen çok yüksek dağlardan, volkanik dağlardan oluşmuş yüksek bir alan. Burada bir canlıyı bulmak çok zordur. TSK'nın almış olduğu eğitim, teknolojik ve terörle mücadele faktörleriyle teröristlerin yerleri tespit edilmiş. Bu kadar derinlik ve hava şartlarında, görüş şartlarını da hesaba attığımızda harekat yapmak çok zor. İnsansız hava araçlarını orada tutmak bile zor." dedi.
Birçok dünya ülkesinin böyle bir operasyon yapamayacağını belirten Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Operasyon demek istemiyorum bu bir nokta harekat. Bu şartlar altında bölgeye harekat yapmak birçok ülkenin yapabileceği bir şey değil. Çoğu ülke oraya asker bile indiremez. Harekata başlayamazlar." şeklinde konuştu.
"MAĞARALAR DOĞAL SIĞINAK HALİNE GETİRİLMİŞ"
Tör bölgedeki mağaraların bilinenden farklı olduğunu dile getirdi.
Önemli detayları aktaran Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Bu bölgedeki mağaralar öyle birkaç metrelik bir delik değil. Oradaki mağaraların çoğu çok katlı, deriliği ve birkaç çıkışı olan doğal sığınaklar. Buralara yukarından etki etmek zor. Düz ya da yukarıda olsa etki etmek kolay ama bir oyuğun içindeler. TSK, bu şartlarda bu harekatı gerçekleştirecek en iyi ordudur." ifadelerini kullandı.