Gara harekatı neden önemli? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de anlattı

"DÜNYADA HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR HAREKAT DEĞİL"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir başarıya imza attığını belirten Tör, "Gara dağ bloğu bizim sınırın hemen arkasından gelen bir alan. Bu bölge tamamen çok yüksek dağlardan, volkanik dağlardan oluşmuş yüksek bir alan. Burada bir canlıyı bulmak çok zordur. TSK'nın almış olduğu eğitim, teknolojik ve terörle mücadele faktörleriyle teröristlerin yerleri tespit edilmiş. Bu kadar derinlik ve hava şartlarında, görüş şartlarını da hesaba attığımızda harekat yapmak çok zor. İnsansız hava araçlarını orada tutmak bile zor." dedi.